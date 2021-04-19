В Італії судитимуть колишнього віцепрем'єра [ Редактировать ]
В Італії судитимуть колишнього очільника МВС та віцепрем'єра. Лідера партії "Ліга" Матео Салвіні звинувачують у незаконному утриманні мігрантів та надуживанні владою. Йдеться про скандальну історію у серпні 2019, коли він заборонив італійським портам приймати судно, на якому було 147 мігрантів.
На це політик заявляє, що діяв в інтересах держави та за згоди усього уряду. Натомість колишні його колеги це заперечують. Аналогічні звинувачення Салвіні висунула прокуратура Сицилії. Суд має розпочатися у вересні.
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