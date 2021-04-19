Стягивание войск к границе Украины: у Зеленского сделали жесткое заявление [ Редактировать ]
В Офисе президента Украины оценили возможные планы президента России Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам. Россия хочет, чтобы Украина признала незаконную оккупацию в Донецке и Луганске. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, лучше всего знают о планах России в Кремле. Своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность как в Украине, так и в остальном мире, но суть ее политики остается неизменной, считает политик.
"Но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации, и этот фактор работает в нашу пользу", - сказал Подоляк.
Он заявил, что есть откровенные попытки с помощью разных форм давления добиться от Украины признания как бы "миром" оккупации на Донбассе.
"То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - подчеркнул Подоляк.
У Зеленского также оценили ожидания от нормандской встречи советников, которая сегодня состоится.
"Главное, чего можем ожидать от этой встречи, это понимания, возвращается ли российская сторона к содержательным переговорам. Можно сказать жестче: возвращается ли к адекватности", - отметил Подоляк.
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
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