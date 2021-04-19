Занедбана пам'ятка у Черкасах: чому чиновники не ремонтують музичну школу? [ Редактировать ]
Занедбана пам'ятка. У Черкасах вихованці та викладачі першої музичної школи борються за збереження старовинної будівлі свого закладу. Останній ремонт там почався ще чотири роки тому, та згодом роботи припинилися. І чиновники з відновленням споруди - не поспішають.
Директорка першої музичної школи Черкас у передчутті знакової події. Напередодні меценати передали закладу відреставровані двері - вони прикрашали будівлю майже 100 років. Пані Юлія в захваті від майстерної роботи і вдячна за те, що виконали її майстри абсолютно безкоштовно.
Ось цей канделябр, я не знаю правильну назву цих прикрас, але їх не було в нас, там були лише частини залишились і вони просто поновили.
Найближчим часом двері повернуться на своє місце прикрашатимуть облущений фасад старовинного будинку. Музична школа займає два приміщення, зведені в центрі Черкас у середині та наприкінці 19 століття.
Керівництво закладу як може підтримує унікальні будинки, адже на їх реконструкцію місто майже не виділяє грошей. А нещодавно школа змушена була навіть демонтувати родзинку свого фасаду - кований балкон. Він став небезпечним для перехожих.
Обидва будинки вціліли під час двох світових воєн, а зараз - просто занепадають. З двору школа має ще жахливіший вигляд. Ці руїни - результат незакінченого ремонту. На етапі, коли будівельники тільки взялися за роботи, черкаські чиновники раптом згадали, що будівля має історичну цінність, а в підрядника відповідної ліцензії на реконструкцію просто немає.
Через чотирирічну перерву в роботі в корпусі обвалилася покрівля і ледь не зруйнувала старовинні ковані сходи. Зараз директорка школи знову шукає підрядника, щоб провести якісну реставрацію. Про всяк випадок у тендерних вимогах школа вже прописала й наявність у компанії відповідної ліцензії. Хоча офіційного статусу архітектурних пам'яток обидва будинки не мають.
Юлія Темченко, директор Черкаської музичної школи №1 імені Миколи Лисенка:
Не було проведене експертних робіт, які б визначили категорійність і статус цієї будівлі, ми зупинили роботи в 17, сьогодні 21 і відповідальність за це ніхто не несе.
Опікуватися статусом обох старовинних будівель має профільне управління обласної адміністрації. Його нещодавно призначена керівниця пояснює: будівлі набули статусу архітектурних пам'яток ще дві тисячі десятого року, але до Державреєстру їх досі не внесли.
Людмила Фіть, начальник управління охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації:
Ведуться роботи по занесенню цих будинків до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, ці документи ми передаємо на Міністерство культури, їх розглядає і затверджує Міністерство Культури.
І таких неофіційних пам'яток у Черкасах іще майже сотня. А доки чиновники зволікають, будинки поступово стирають з лиця міста або час, або нові забудовники.
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Занедбана пам'ятка. У Черкасах вихованці та викладачі першої музичної школи борються за збереження старовинної будівлі свого закладу. Останній ремонт там почали робити ще чотири роки тому, та згодом роботи припинилися
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