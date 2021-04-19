Без масок і дистанції. У Ліверпулі проведуть рок-концерт із 5 тисячами глядачів. Захід є частиною пілотного проєкту британського уряду. Глядачі мають зробити тест на коронавірус - до та після концерту. Втім, під час нього можуть бути без масок та не дотримуватися дистанції.

За результатами експерименту, уряд хоче створити "концепцію безпеки", щоб у майбутньому відновити масові заходи. Напередодні в рамках проєкту відбувся футбольний матч на стадіоні "Вемблі", за грою спостерігали 4 тисячі вболівальників.