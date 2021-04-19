Канадские специалисты доказали, что миндаль подходит лицам, желающим похудеть, так как обладает сбалансированным количеством белков, витаминов и минералов, передает newsyou.info.

В процессе переваривания организмом миндаля жир, содержащийся в пятой части калорий данного продукта, не подвержен процессу абсорбции. Жировые структуры выводятся из организма практически в неизменном виде.

Данное обстоятельство способствует меньшему расходованию энергии из пищи и не способствует набору лишнего веса. Специалисты рекомендуют включить миндаль в ежедневный рацион, так как названный продукт предоставит возможность избавиться от лишних килограммов.

В ходе экспериментов специалисты установили, что добровольцы, которые ежедневно употребляли миндаль, стали есть меньше обычной пищи, причём, на 2% за один прием. В исследовании принимали участие лица средней полноты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. При продолжительном употреблении миндаля волонтеры показали положительные результаты, они похудели.

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