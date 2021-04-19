Специалист считает майский мед вредным из-за содержания компонентов лекарств, которыми лечат болеющих зимой пчел. Весной появляются специфические продукты, один из них - это майский мед. Врачи рассказали, стоит ли его есть, передает newsyou.info.

По мнению эксперта Валентины Касьяненко, лакомиться таким медом не стоит, если только человек сам не является пчеловодом и не сомневается в высоком качестве своего продукта. Касьяненко рассказала в интервью, что именно в мае пчелы могут производить потенциально вредный продукт.

Эксперт пояснила, что майский мед может содержать следы химикатов, которыми лечат болеющих насекомых. По словам Касьяненко, пчелы зимой болеют, а к началу весны их начинают лечить различными химическими препаратами.

Специалист сообщила, что слюнные железы подвергавшихся подобному лечению пчел "забиты лекарственными веществами". При этом насекомые могут собирать растительные нектар, перерабатывать его в мед. Слюнные железы насекомых принимают непосредственное участие в процессе - как следствие, в продукт проникают химикаты, которыми их лечили. Таким образом, подчеркнула апитерапевт, мед в последний весенний месяц выходит наиболее вредным - полным ненужных химических веществ.

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