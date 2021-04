На днях появился очередной пример того, как цифровая эпоха удаленной работы во время пандемии заставляет людей попадать в курьезные ситуации. Канадский депутат был вынужден извиниться после того, как он случайно появился обнаженным в конференции Zoom во время онлайнового заседания Палаты общин.

Уильям Амос, который представляет Квебекский район Понтиак от Либеральной партии премьер-министра Трюдо, появился обнаженным прямо во время заседания.

Появленпие политика в нагом виде во время заседания

Как и многие страны, Канада позволяет некоторым депутатам участвовать в заседаниях парламента с помощью видеозвонков в качестве меры предосторожности против COVID-19.

Мужчина вольно разгуливал между флагами Квебека и Канады, прикрывая свои гениталии смартфоном. Бестактность Амоса смутила членов парламента во конференции.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.