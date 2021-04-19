На днях появился очередной пример того, как цифровая эпоха удаленной работы во время пандемии заставляет людей попадать в курьезные ситуации. Канадский депутат был вынужден извиниться после того, как он случайно появился обнаженным в конференции Zoom во время онлайнового заседания Палаты общин.

Уильям Амос, который представляет Квебекский район Понтиак от Либеральной партии премьер-министра Трюдо, появился обнаженным прямо во время заседания.

Появленпие политика в нагом виде во время заседания

Как и многие страны, Канада позволяет некоторым депутатам участвовать в заседаниях парламента с помощью видеозвонков в качестве меры предосторожности против COVID-19.

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Мужчина вольно разгуливал между флагами Квебека и Канады, прикрывая свои гениталии смартфоном. Бестактность Амоса смутила членов парламента во конференции.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again. — Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021

"Видео случайно включилось, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в Палате общин свое бестактное поведение. Это больше не повторится", - извинился политик.

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Клод ДеБельфей, депутат от оппозиционной партии Квебекского блока, подняла вопрос о наготе Амоса во время проведения заседания. Она похвалила его за "отличную физическую форму", но посоветовала "напомнить участнику о том, что появление в таком виде во время рабочей видеосвязи неуместно".

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как недавно во время конференции Zoom адвокат вышел на связь с лицом котенка. В то же время Skype Meet Now потеснил Zoom новыми возможностями.