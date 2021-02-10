Новость про адвоката из Техаса, который предстал перед судом в виде милого котика, мгновенно сделала видео заседания вирусным. Юрист случайно подключился к слушанию, забыв отключить функцию накладывания мордашки животного, что сделало рядовой судебный процесс знаменитым на весь мир.

Многие начали искать подобный фильтр в настройках Zoom, однако там его не находили. Как же сделать такой фильтр в Zoom, чтобы мордочка котика накладывалась на лицо?

Этот эффект достигается благодаря второй программе - Snap Camera, принадлежащего той же компании, что и создала знаменитый Snapchat.

"Подробности" помогут вам научиться добавить фильтр в Zoom так, чтобы вы могли порадовать своих друзей и коллег, превратив себя в котенка (или попробовать множество других животных или более разнообразные эффекты), тем самым вы сможете оживить вашу следующую видеовстречу.

Вот как настроить Snap Camera и использовать новые фильтры в Zoom:

Загрузите и установите бесплатное приложение Snap Camera для Windows или Mac. Программа после установки дополнительно запросит разрешение на использование вашей камеры и микрофона – подтвердите выбор кнопкой "ОК".

Откройте приложение, и вы найдете множество фильтров внизу, которые мгновенно накладывают фильтр на ваше лицо.

Найдите панель поиска и введите слово "Kitten", чтобы получить результаты фильтров с котятами. Подберите фильтр, который вам понравился больше всего.

Чтобы использовать выбранный фильтр в веб-конференции, откройте приложение Zoom (возможно, вам придется перезапустить его) и в настройках выберите Snap Camera. Находится этот пункт по следующему пути: "Настройки" -> "Видео" -> "Камера".

Фильтры в Zoom

Добавьте Snap Camera в настройках веб-камеры Zoom

Начните встречу Zoom или присоединитесь к ней. Ваше лицо будет отображаться с новым фильтром котика.

Новый фильтр в Zoom

Чтобы отключить фильтры, просто вернитесь в "Настройки" -> "Видео" -> "Камера", и снова выберите свою обычную веб-камеру.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Zoom бьет рекорды аудиторией в 300 миллионов пользователей. В то же время Google сделал бесплатным свой аналог Zoom.