Zoom, подвинься: Skype Meet Now разрешил безлимитные конференции [ Редактировать ]
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Skype внедрил новую опцию Meet Now, которая предоставляет функцию приглашений в онлайн-конференции на основе ссылок (URL), напоминающие Google Docs и Zoom.
После начала карантина, многие люди вынуждены были остаться дома и осваивать удаленную работу. Благодаря такому подходу популярность Zoom взлетела до небес из-за простого способа организации конференций: бесплатно и без регистрации.
Естественно, Microsoft не могла позволить потерять аудиторию своего популярнейшего клиента для видеоконференций Skype. Так в средине апреля появилась функция Skype Meet Now. В чем ее особенность?
Skype Meet Now — это, по сути, веб-версия Skype, но с расширенными и более широкими возможностями, главные из которых:
- Полностью бесплатно;
- Создание и участие онлайн-конференций без регистрации;
- Приглашения по ссылке;
- Пароли отсутствуют;
- Работает в браузере (Chrome или Edge);
- Нет лимита на время конференций;
- В беседе может участвовать до 50 человек;
- Можно делиться изображением рабочего стола или отдельных приложений для обучения;
- Действие ссылки неограниченно – ее можно использовать повторно для последующих встреч;
- Возможность видеозаписи онлайн-конференции в облако (хранение до 30 дней).
Как работает Skype Meet Now?
Чтобы создать онлайн конференцию в Skype Meet Now, нужно зайти на официальный сайт проекта. Затем щелкнуть по кнопке "Создать бесплатное собрание", после чего сформируется ссылка для общего собрания – поделитесь ею со всеми участниками.
Чтобы начать конференцию, нажмите кнопку "Позвонить". В открывшемся окне можно нажать на кнопку "Присоединиться как гость", чтобы использовать онлайн-конференцию без регистрации или запуска приложения Skype.
Далее нужно будет просто указать свое имя или псевдоним, чтобы вас узнали участники конференции. После указания имени нажмите кнопку "Присоединиться".
В открывшемся окне активируется стандартное окно чата Skype, в котором можно переписываться. Но чтобы начать саму веб-конференцию нужно нажать еще две кнопки: в правом верхнем углу "Start call", а следом такую же зеленую Start call, не забудьте активировать веб-камеру и микрофон.
Теперь можно начинать конференцию.
Ранее podrobnosti.ua рассказывали, как посетить музеи и концерты, не выходя из дома. Также эксперты давали советы о том, как работать во время карантина и сохранить свой бизнес.
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