Команда видеосервиса Zoom требует от пользователей обновить приложение до новой версии. В компании заявили, что после 30 мая все версии приложения ниже 5.0 будут отключены, передает processer.media.

Пользователей просят проверить, актуальны ли версии сервиса на их компьютерах и смартфонах, в противном случае они не смогут присоединиться к видеоконференции.

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Zoom выпустил версию 5.0 в апреле в рамках 90-дневного плана совершенствования безопасности сервиса, надежность которой вызывала массу нареканий. В частности, в дополнение добавлено 256-битное шифрование AES для защиты данных во время трансляций, что должно положить конец такому явлению как Zoombombing.

"Элементы управления теперь сгруппированы вместе и находятся под значком "Безопасность" в строке меню организатора конференции. Эти элементы управления позволяют организатору включать или отключать такие возможности участников: демонстрировать экран, общаться в чате, переименовывать себя", - говорится в блоге Zoom.

Ранее сообщалось, что Google сделал бесплатным свой аналог Zoom.