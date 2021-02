Пандемия коронавируса вынудила большую часть мира перейти в онлайн. Этот факт заставил многих осваивать для себя компьютер и необходимые программы для видеоконференций. Однако слабая техническая подготовка создает порой курьезные случаи.

На одном из судебных заседаний в Техасе слушание по делу о гражданской конфискации проходило онлайн по видеоконференции в Zoom. К процессу подключился адвокат Род Понтон, который, к своему удивлению, предстал перед судом в виде очаровательного милого котенка.

Сперва не разобравшись, как отключить фильтр Zoom, который накладывает на лицо человека смешного котика, юрист был вынужден доказывать судье, что он не кот.

Другие участники суда пытались сохранить стойкое поведение с каменными лицами, присущее профессионалам, хотя юрист Джерри Л. Филлипс в правом верхнем углу все же не сдержал улыбки после того, как адвокат начал оправдываться перед судьей.

Выяснилось, что для видеоконференции адвокат использовал ноутбук своего секретаря, которая, по-видимому, перед этим наложила шуточный фильтр в Zoom для развлечения со своими друзьями.

Благо, через минуту копания в настройках фильтр был отключен и слушание продолжилось.

Стоит отметить, что сама запись судебного процесса, которую выложили на YouTube, является незаконной, ведь перед слушанием все участники были уведомлены о том, что "любой захват видео или аудио запрещен и может представлять собой неуважение к суду с наказанием в виде штрафа в размере до 500 долларов и 180 дней лишения свободы в окружной тюрьме".

Однако судья по-доброму отнесся к технической неурядице, прокомментировал заседание в Twitter: "Все участники отнеслись к курьезу достойно, и адвокат, несмотря на случившуюся ситуацию, не растерялся и проявил настоящий профессионализм!"

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K