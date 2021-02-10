Пандемия коронавируса вынудила большую часть мира перейти в онлайн. Этот факт заставил многих осваивать для себя компьютер и необходимые программы для видеоконференций. Однако слабая техническая подготовка создает порой курьезные случаи.

На одном из судебных заседаний в Техасе слушание по делу о гражданской конфискации проходило онлайн по видеоконференции в Zoom. К процессу подключился адвокат Род Понтон, который, к своему удивлению, предстал перед судом в виде очаровательного милого котенка.

Сперва не разобравшись, как отключить фильтр Zoom, который накладывает на лицо человека смешного котика, юрист был вынужден доказывать судье, что он не кот.

"Мистер Понтон, я полагаю, у вас включен фильтр в настройках видео", - говорит судья Рой Фергюсон, на что Понтон отвечает: "А-а… Вы меня слышите, судья? Я не кот!"

Другие участники суда пытались сохранить стойкое поведение с каменными лицами, присущее профессионалам, хотя юрист Джерри Л. Филлипс в правом верхнем углу все же не сдержал улыбки после того, как адвокат начал оправдываться перед судьей.

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Выяснилось, что для видеоконференции адвокат использовал ноутбук своего секретаря, которая, по-видимому, перед этим наложила шуточный фильтр в Zoom для развлечения со своими друзьями.

Благо, через минуту копания в настройках фильтр был отключен и слушание продолжилось.

Стоит отметить, что сама запись судебного процесса, которую выложили на YouTube, является незаконной, ведь перед слушанием все участники были уведомлены о том, что "любой захват видео или аудио запрещен и может представлять собой неуважение к суду с наказанием в виде штрафа в размере до 500 долларов и 180 дней лишения свободы в окружной тюрьме".

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Однако судья по-доброму отнесся к технической неурядице, прокомментировал заседание в Twitter: "Все участники отнеслись к курьезу достойно, и адвокат, несмотря на случившуюся ситуацию, не растерялся и проявил настоящий профессионализм!"

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K — Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021

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