Во время пандемии много компаний теряют свои состояния, а приложение Zoom, через которое много работодателей общаются со своими сотрудниками, наоборот набирает обороты.

Об этом пишет Hurum institute.

По их словам, компания Zoom увеличила свое состояние в несколько раз.

Отмечается, что капитал Юань Чжэна позрос с 3,5 до 8 миллиардов долларов.

Известно, что приложение Zoom доступно для всех операционных систем и позволяет пользование в браузерах Chrome и Mozilla Firefox.

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