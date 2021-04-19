На оккупированном Донбассе боевик выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, которому удалось перехватить телефонный разговор боевиков.

18 апреля военнослужащий 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку.

Преступник попробовал бежать на подконтрольную украинским подразделениям территорию, но был задержан оккупационными властями вблизи населенного пункта Счастье.

На сайте военной разведки опубликован перехват переговоров боевиков, где обсуждается инцидент. Из разговора непонятны обстоятельства стрельбы и состояние юной украинки.

Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает, что некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению украинских военнослужащих.

В штабе ООС утром сообщили, что за минувшие сутки, 18 апреля, на фронте погиб один украинский военнослужащий, еще один получил осколочное ранение.

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Ранее "Подробности" писали о том, сколько Украина потеряла из-за войны на Донбассе. По подсчетам экспертов, в период с 2014 по 2018 год из-за боевых действий в Донецкой и Луганской областях наша страна потеряла минимум $51 млрд. В 2018 году потери специалисты оценивают в $13,5 млрд.



Если за последние два года эта сумма не уменьшалась, то можно предположить, что с начала военной агрессии и оккупации части Донбасса потери Украины составляют $78 млрд.