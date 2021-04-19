З огляду на загострення на фронті, СБУ посилює протидію терористичним і диверсійним загрозам. Спецслужба планує масштабні навчання у більшості областей.

Хочуть відпрацювати дії із захисту стратегічно важливих об'єктів та державних кордонів.

Під час тренувань в певних районах можуть запровадити особливий режим, зокрема зупинити рух транспорту та пішоходів, або перевіряти документи та оглядати автомобілі. Щоправда, де саме діятиме особливий режим, не уточнюють.