СБУ анонсувала масштабні навчання [ Редактировать ]
З огляду на загострення на фронті, СБУ посилює протидію терористичним і диверсійним загрозам. Спецслужба планує масштабні навчання у більшості областей.
Хочуть відпрацювати дії із захисту стратегічно важливих об'єктів та державних кордонів.
Під час тренувань в певних районах можуть запровадити особливий режим, зокрема зупинити рух транспорту та пішоходів, або перевіряти документи та оглядати автомобілі. Щоправда, де саме діятиме особливий режим, не уточнюють.
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