SpaceX запустить український супутник на орбіту [ Редактировать ]
Запуск супутника "Січ 2-30" обійдеться Україні майже у два мільйони доларів. Кінцеву вартість угоди з американською компанією Ілона Маска SpaceX назвав Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.
Нині космічний апарат на випробуванні. Україна планує відрядити "Січ" на орбіту Землі з пускового майданчика SpaceX уже в грудні.
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Україна планує відрядити "Січ" на орбіту Землі з пускового майданчика SpaceX уже в грудні
Контракт с американской уже проработан, предварительные договоренности есть, украинские ученые ожидают выделения денег Кабмином. Спутник "Сич 2-1" предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в разрешении 7,6 метра на пиксель
Кінцеву вартість угоди з американською компанією Ілона Маска SpaceX назвав Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай
Апарат виготовить інша приватна компанія "Астроботікс". Доправить його надважкий багаторазовий носій Falcon Heavy. За умови повернення на Землю він може підняти вантаж до 30 тонн
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