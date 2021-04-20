Трагедія у Черкасах: підліток отримав кульове поранення у тирі [ Редактировать ]
У Черкасах під час тренувань у тирі спортивної школи хлопець зазнав кульового поранення в голову. Дорогою до лікарні в 14-річного підлітка кілька разів зупинялося дихання. За словами тренера, який і викликав "швидку", у момент пострілу школяр був у тирі сам, наставник саме вийшов до збройної кімнати.
Керівництво школи інцидент не коментує. Усі обставини з'ясовують слідчі. Потерпілий перебуває в обласній дитячій лікарні. Медики повідомили: його стан вкрай тяжкий.
Микола Кондрацький, головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні:
Дитина у вкрай важкому стані, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, наші лікарі зраз борються і шукають - де ця пуля і чи оперувати, чи не оперувати.
директор тиру Черкаської юнацької спортивної школи №2:
Тренер у нас, польський Володимир Михайлович, але зараз, поки іде слідство нічого коментувати не буду, дякую, дякую.
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