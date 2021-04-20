У Черкасах під час тренувань у тирі спортивної школи хлопець зазнав кульового поранення в голову. Дорогою до лікарні в 14-річного підлітка кілька разів зупинялося дихання. За словами тренера, який і викликав "швидку", у момент пострілу школяр був у тирі сам, наставник саме вийшов до збройної кімнати.

Керівництво школи інцидент не коментує. Усі обставини з'ясовують слідчі. Потерпілий перебуває в обласній дитячій лікарні. Медики повідомили: його стан вкрай тяжкий.

Микола Кондрацький, головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні:

Дитина у вкрай важкому стані, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, наші лікарі зраз борються і шукають - де ця пуля і чи оперувати, чи не оперувати.

директор тиру Черкаської юнацької спортивної школи №2: