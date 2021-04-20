В тире гимназии в Черкассах девятиклассник получил пулю в голову [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Черкассах в школьном тире 14-летний подросток получил огнестрельное ранение в голову. Об этом сообщает областной центр экстренной медицины и медицины катастроф.
Трагедия произошла днем в понедельник, 10 апреля, в тире Черкасской городской гимназии №9. Медики прибыли на место происшествия уже через три минуты. Парня в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и с кровотечением из головы доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.
Тир на территории гимназии, где произошла трагедия, относится и к ведению детско-юношеской спортивной школы №2. Девятиклассник пострадал во время занятий по пулевой стрельбе, сообщила в Facebook заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства, при которых произошла эта страшная ситуация. Тренера, на занятии у которого это все произошло, уже отстранили от исполнения обязанностей. Продолжаются следственные действия.
Во избежание подобных трагедий в будущем в Черкассах проверят все тиры, в которых проходят занятия по стрельбе.
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