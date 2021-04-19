Жахливий випадок у Черкасах. Під час тренувань у тирі спортивної школи куля влучила в голову підлітку. Дорогою до лікарні у 14-річного хлопця кілька разів зупинялося дихання. Тренер, який і викликав "швидку", розповів поліції, що в момент пострілу юнак був у тирі один.

Бо сам наставник вийшов до збройної кімнати. Керівництво школи подію не коментує. Зараз у тирі працюють слідчі - намагаються зрозуміти, як саме підліток отримав поранення. Хлопець тепер у Черкаській обласній дитячий лікарні. Медики повідомили - його стан вкрай тяжкий.

Микола Кондрацький, головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні:

Дитина у вкрай важкому стані, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, наші лікарі зраз борються і шукають - де ця пуля і чи оперувати, чи не оперувати.

директор тиру черкаської юнацької спортивної школи №2: