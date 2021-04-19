У тирі Черкас хлопцю пробило голову кулею [ Редактировать ]
Жахливий випадок у Черкасах. Під час тренувань у тирі спортивної школи куля влучила в голову підлітку. Дорогою до лікарні у 14-річного хлопця кілька разів зупинялося дихання. Тренер, який і викликав "швидку", розповів поліції, що в момент пострілу юнак був у тирі один.
Бо сам наставник вийшов до збройної кімнати. Керівництво школи подію не коментує. Зараз у тирі працюють слідчі - намагаються зрозуміти, як саме підліток отримав поранення. Хлопець тепер у Черкаській обласній дитячий лікарні. Медики повідомили - його стан вкрай тяжкий.
Микола Кондрацький, головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні:
Дитина у вкрай важкому стані, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, наші лікарі зраз борються і шукають - де ця пуля і чи оперувати, чи не оперувати.
директор тиру черкаської юнацької спортивної школи №2:
Тренер у нас Польський Володимир Михайлович, але зараз, поки іде слідство нічого коментувати не буду, дякую, дякую.
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