Соціальна Рада Донеччини вимагає повернути законні пільги чорнобильцям [ Редактировать ]
Повернути законні пільги та виплати чорнобильцям і ветеранам Другої Світової вимагає новостворена Соціальна Рада Донеччини. Напередодні річниці аварії на ЧАЕС та Дня Перемоги представники ради закликали владу ухвалити розроблені ними законопроєкти.
Наталія Королевська, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":
Чернобыльцев вспоминают два раза в году, перед годовщиной аварии и в декабре, в день памяти. Сегодня мы собрали Социальный Совет лидеров непосредственно общественных организаций, подготовили повестку дня и на местном уровне там где команда представлена "Оппозиционной платформы - За жизнь" на уровне меров, советов мы будем делать все чтобы ни один человек не остался забытым.
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