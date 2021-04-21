Профессор Инго Фробезе рассказывает, что должно быть на тарелке для сбалансированного завтрака, и почему углеводы играют очень важную роль. Самая важная еда дня или совершенно лишняя - сегодня мнения о важности завтрака для здорового образа жизни расходятся, передает newsyou.info.

Почему углеводы важны на завтрак

Инго Фробозе - профессор Немецкого спортивного университета в Кельне. Как увлеченный спортивный ученый, она знает, как должен выглядеть здоровый завтрак.

Она рекомендует определенное количество всех макроэлементов, включая углеводы, жиры и белки.



Утром лучше всего сразу выпить большой стакан воды - перед пробуждающими напитка, такими как чай или кофе. Почему? Дефицит жидкости в ночное время необходимо компенсировать.

Завтракать нужно не позднее, чем через 2 часа после пробуждения, желательно есть цельнозерновой хлеб, цельнозерновые крупы(каши) с фруктами или сухофруктами. В полдень эксперт рекомендует полагаться на питательное, но не слишком калорийное меню. Идеальным является блюдо с большим количеством овощей, фруктов, мяса или рыбы, они дают организму необходимую энергию.

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