Диетологи назвали идеальный завтрак [ Редактировать ]
Профессор Инго Фробезе рассказывает, что должно быть на тарелке для сбалансированного завтрака, и почему углеводы играют очень важную роль. Самая важная еда дня или совершенно лишняя - сегодня мнения о важности завтрака для здорового образа жизни расходятся, передает newsyou.info.
Почему углеводы важны на завтрак
Инго Фробозе - профессор Немецкого спортивного университета в Кельне. Как увлеченный спортивный ученый, она знает, как должен выглядеть здоровый завтрак.
Она рекомендует определенное количество всех макроэлементов, включая углеводы, жиры и белки.
Утром лучше всего сразу выпить большой стакан воды - перед пробуждающими напитка, такими как чай или кофе. Почему? Дефицит жидкости в ночное время необходимо компенсировать.
Завтракать нужно не позднее, чем через 2 часа после пробуждения, желательно есть цельнозерновой хлеб, цельнозерновые крупы(каши) с фруктами или сухофруктами. В полдень эксперт рекомендует полагаться на питательное, но не слишком калорийное меню. Идеальным является блюдо с большим количеством овощей, фруктов, мяса или рыбы, они дают организму необходимую энергию.
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