У США готуються до російської агресії [ Редактировать ]
США готують варіанти реакції на ймовірну агресію росіян. Серед них і постачання зброї Україні та нові економічні санкції проти Москви. Про це пише американське видання Wall Street Journal. За його даними, адміністрація Байдена підготувала пропозиції, які передбачають надання Україні засобів протиповітряної оборони, протикорабельної та протитанкової зброї.
Крім того, Wall Street Journal опублікував нові супутникові знімки військових аеродромів і польових таборів росіян на кордоні з Україною та в окупованому Криму. За оцінками американської розвідки, нині там перебуває близько 80 тисяч солдатів РФ. Це майже удвічі більше, ніж було ще чотири тижні тому.
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