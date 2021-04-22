В Украине упростят выплаты компенсаций медикам [ Редактировать ]
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что процедуру выплат компенсаций медицинским работникам хотят упростить. В Раде регистрировали соответствующий законопроект №5415. Об этом депутат написал в своем Telegram.
"Комитет по вопросам здоровья нации зарегистрировал в Раде законопроект № 5415, который исправит процедуру страховых выплат медицинским работникам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни", - отметил депутат.
По его словам, ситуация с проведением таких выплат пока совершенно неудовлетворительная. На начало апреля средства от государства получили лишь десять человек, а процедура выплат остается зарегулированной и бюрократической.
Комитет предлагает усовершенствовать этот механизм и исправить неточности, которые мешают Фонду социального страхования производить выплаты. Предложение касается статьи 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней".
Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.
"Ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в 2020 году, а получил группу инвалидности в 2021 году. В результате многие люди теряют право на компенсацию. Ведь обычно процесс установления инвалидности занимает несколько месяцев, поэтому такие случаи происходят довольно часто", - пояснил парламентарий.
Ранее сообщалось, что получившим инвалидность после COVID медикам практически остановили выплаты.
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