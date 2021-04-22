Чехія висилає російських дипломатів [ Редактировать ]
Чехія висилає майже всіх російських дипломатів у відповідь на видворення своїх представників у Москві. Прага давала Росії час скасувати рішення, та у Кремлі вимогу проігнорували. Додому поїдуть близько сімдесяти російських дипломатів, пише Reuters. Сенат Чехії також розірвав угоду про дружні відносини та співпрацю з Росією.
Нагадаю, Прага звинуватила Москву в організації вибуху на складі боєприпасів у 2014 та видворила з країни 18 російських дипломатів, які працювали на спецслужби Федерації. Росія у відповідь оголосила персонами нон ґрата 20 працівників чеського посольства в Москві.
по теме
Водночас Сенат Чехії запропонував уряду розірвати угоду про дружні відносини та співпрацю з Росією, ухваливши відповідну резолюцію
Прага звинуватила Кремль в організації вибуху на складі боєприпасів у 2014 році та вислала з країни 18 російських дипломатів
Нині в розпалі дипломатичний скандал. 17 квітня Чехія заявила про видворення 18 російських дипломатів і звинуватила Москву в причетності до тих вибухів
Чеський міністр закордонних справ Гамачек скасував заплановану поїздку до Москви сторони мали домовлятися про закупівлю "Спутника V". натомість обговорити "справу Врбетице" чехи планують на зустрічі міністрів ЄС
Прем'єр країни Бабіш також заявив, що має докази про причетність до вибухів офіцерів російського ГРУ. Їх уже оголосили в розшук