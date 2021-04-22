Сенат Чехії також розірвав угоду про дружні відносини та співпрацю з Росією

Чехія висилає майже всіх російських дипломатів у відповідь на видворення своїх представників у Москві. Прага давала Росії час скасувати рішення, та у Кремлі вимогу проігнорували. Додому поїдуть близько сімдесяти російських дипломатів, пише Reuters. Сенат Чехії також розірвав угоду про дружні відносини та співпрацю з Росією.

Нагадаю, Прага звинуватила Москву в організації вибуху на складі боєприпасів у 2014 та видворила з країни 18 російських дипломатів, які працювали на спецслужби Федерації. Росія у відповідь оголосила персонами нон ґрата 20 працівників чеського посольства в Москві.