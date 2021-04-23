Флот России отвел корабли от украинской границы [ Редактировать ]
В пятницу, 23 апреля, после учений в Черном море российские корабли возвращаются на базу в Севастополь. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Так, Россия отводит войска .
Более 20 боевых кораблей ЧФ России вернулись на базу после масштабных учений в Крыму.
Соединения ВДВ также приступили к переброске из Крыма - они доберутся в пункты базирования самолетами военно-транспортной авиации и железнодорожным транспортом.
После учений Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО.
Ранее Зеленский высказался об отводе российских войск.
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