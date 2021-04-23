Росія почала відводити війська від кордонів з Україною. Армійські підрозділи Федерації з тимчасових таборів рушили до залізничних станцій та аеродромів, а далі - до місць постійної дислокації.

Виводять також військові сполучення РФ з кримського полігону "Опук".

Напередодні міністр оборони Федерації Сергій Шойгу видав наказ про завершення, як він висловився, "навчань".

Нагадаємо, перекидати солдатів і техніку до українського кордону Росія почала наприкінці минулого місяця. Київ та його західні партнери вбачали в цьому залякування. США, ЄС і НАТО неодноразово закликали Москву зупинити ескалацію та відвести 100-тисячну армію.

Президент Зеленський подякував партнерам за підтримку і наголосив, що Україна вітає зменшення напруженості біля кордонів та очікує деескалації на Донбасі.