Заявление России о том, что она отводит войска с территорий, прилегающих к украинским границам, имеет большое значение, однако оно "сильно запоздало". НАТО по-прежнему внимательно следит за событиями.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о возвращении российских войск с учений на юге 22 апреля - в ходе своего визита в оккупированный Крым.

"Любые шаги России в направлении деэскалации важны и сильно запоздали. НАТО остается начеку; мы будем, как и прежде, следить за неправомерным наращиванием российских вооруженных сил в Украине и вокруг нее", - завил он.

Представитель НАТО подчеркнул, что альянс неизменно поддерживает Украину, хотя она и не входит в состав альянса, и призвал Россию полностью вывести все свои войска с украинской территории.

Ранее Зеленский высказался об отводе российских войск.