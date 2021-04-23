В НАТО назвали "сильно запоздалым" решение России об отводе войск [ Редактировать ]
Заявление России о том, что она отводит войска с территорий, прилегающих к украинским границам, имеет большое значение, однако оно "сильно запоздало". НАТО по-прежнему внимательно следит за событиями.
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о возвращении российских войск с учений на юге 22 апреля - в ходе своего визита в оккупированный Крым.
"Любые шаги России в направлении деэскалации важны и сильно запоздали. НАТО остается начеку; мы будем, как и прежде, следить за неправомерным наращиванием российских вооруженных сил в Украине и вокруг нее", - завил он.
Представитель НАТО подчеркнул, что альянс неизменно поддерживает Украину, хотя она и не входит в состав альянса, и призвал Россию полностью вывести все свои войска с украинской территории.
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