В Индии от ударов молний погибло более 100 человек за сутки [ Редактировать ]
В Индии от ударов молний всего за один день - 25 июня - погибли больше 100 человек. Об этом сообщают India Today и The Times of India, CNN утверждает, что за два дня.
Все трагедии произошли в штатах Уттар-Прадеш и Бихар на севере Индии. В Уттар-Прадеше погибли 24 человека, в Бихаре - 83 человека.
По данным местных изданий, большинство погибших от ударов молний работали в поле во время грозы. Среди жертв есть дети, гулявшие на улице.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших. Их родственники получат компенсацию в размере 400 тысяч рупий ($5300).
Индийские фермеры часто гибнут от ударов молний, подготавливая поля к сезону дождей, который начинается в июне. В 2017 году в Индии от ударов молний погибли 2885 человек, в 2018-м - 2357. Для сравнения, в США в 2019 году жертвами молний стали 20 человек.
Спутниковый снимок гроз над Индией в четверг, 25 июня/ Фото: CNN
Ранее сообщалось, что молния "зажгла" химический завод на Прикарпатье.
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