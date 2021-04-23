Ривненская область вводит новые ограничения на Пасху [ Редактировать ]
В Ривненской области на период Пасхальных праздников будут действовать дополнительные карантинные ограничения. Их вводят с 24 до 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 до 11 мая.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль.
Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести такие ограничения:
- запретить проведение массовых религиозных мероприятий при условии пребывания более одного человека на 4 кв. м внутри храмов или несоблюдения 1,5 м дистанции на улице;
- максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней;
- предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию;
- увеличить количество общественного транспорта с целью недопущения скопления большого количества людей на остановках, автостанциях и автовокзалах.
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