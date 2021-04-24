Расстреляли на глазах у ребенка: подробности убийства в Днепре [ Редактировать ]
В субботу, 25 апреля, в Днепре на площади Соборной киллер расстрелял из пистолета водителя Land Cruiser на глазах у его ребенка. Погибшим от огнестрельных ранений называют 42-летнего криминального "авторитета" из Кривого Рога Анара Мамедова.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области, в результате стрельбы был ранен мужчина.
"Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.
На месте работали патрульные полицейские, которые оцепили улицу. Также к месту убийства прибыли судмедэксперты. Из-за следственных действий пришлось перекрыть движение общественного транспорта, в центральной части города образовалась пробка.
Позже в сети было опубликовано видео из камеры наблюдения. На записи отчетливо видно все, что происходило во время убийства.
Водитель Land Cruiser подошел к своей машине, припаркованной на Соборной площади, недалеко от ресторана "Артист". Перед тем, как занять место за рулем, посадил на заднее сидение ребенка, после чего включил дворники и уже тронулся, чтобы отъезжать.
В это время неизвестный человек в капюшоне подбежал к автомобилю и начал стрелять. Водитель выбежал из авто и перебежал на противоположную сторону улицы, где упал на рельсы. Подбежавший к нему убийца еще раз нажал на спусковой крючок. В это время автомобиль с ребенком двигался по улице.
В СМИ называют погибшего 42-летнего мужчину "авторитетом" из Кривого Рога Арманом Мамедовым. По предварительной информации в момент расстрела в машине находилась его 8-летняя дочь, которая видела все происходящее.
По данным СМИ, убитый в центре Днепра Анар Мамедов - лидер ОПГ "Мамедовские", куда входят 50 человек, в том числе и его родной брат.
В Нацполиции сообщили, что после сегодняшнего убийства в Днепре ввели полицейскую спецоперацию.
"В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются. Введено полицейский спецоперацию. Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.
Ранее публиковали видео стрельбы и убийства мужчины в Днепре.
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