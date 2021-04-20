Во вторник, 20 апреля, глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.

Хотел бы начать с сдержанного оптимизма. Мы сейчас находимся в третьей волне коронавирусной болезни. Мы все видим, как на сегодняшний день трудно и с каким количеством случаев ежедневно мы сталкиваемся. Но в то же время мы можем констатировать, что мы прошли пик заболеваемости.

По его словам, статистика свидетельствует о снижении заболеваемости.

Мы получили почти на 13 500 меньше заболевших, чем было на позапрошлой неделе. Такая же ситуация и по количеству госпитализаций: мы получили на 3,5 тысячи меньше людей, которые были госпитализированы на прошлой неделе по сравнению с позапрошлым.

Но улучшается ситуация не везде. Так, 12 регионов все еще находятся в"красной зоне" эпидемической опасности.

Самая тяжелая ситуация в городе Киев и Киевской области, в Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской. В столице на сегодняшний день занято почти 75% коек с кислородом, в Киевской области - 70%, в Одесской области 73%, в Сумской области - 69,5%.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 19 апреля, зафиксировано 8 940 новых случая коронавируса, 367 человек умерли.