В Киеве и 16 областях наблюдается превышение уровня госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные опубликовали в Министерстве здравоохранения.

Согласно им, превышение количества инфицированных с COVID-19 наблюдается в столице, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Отмечается, что наихудшая ситуация с госпитализациями обстоит в Хмельницкой области (103,6 пациентов на 100 тысяч населения при норме в 60). Также показатель выше 80 регистрируется в Черниговской области, Черкасской области, Сумской области и Житомирской области.

Ранее мы писали, что в Украине за минувшие сутки, 21 апреля, зафиксировано 14 277 новых случая коронавируса. За все время пандемии в Украине заболели 2 004 630 человек и выздоровели - 1 552 267 человек, за сутки провели 95 740 тестов на наличие инфекции.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что сейчас в мире распространяется новый штамм коронавируса с двойной мутацией, который еще называют индийским. Коронавирус еще будет нас испытывать на прочность.

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