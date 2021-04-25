В Украине за минувшие сутки, 24 апреля, зафиксировано 7 930 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



По его словам, заболели в том числе 331 ребенок и 98 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 3 688 человек;

летальных случаев - 231;

выздоровело - 6 574 человека;

проведено тестирований за сутки - 54 270 (в том числе методом ПЦР - 26 432, методом ИФА - 6 316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 522).

За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 025 271 человек;

выздоровело - 1 572 528 человек;

летальных исходов - 42 323;

проведено ПЦР-тестов - 9 240 911.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

За минувшие сутки прививки от коронавируса получили 4 531 человек, с начала прививочной кампании - 526 916 человек.

Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.

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