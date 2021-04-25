Коронавирус не отступает: статистика на 25 апреля в Украине [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 24 апреля, зафиксировано 7 930 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 331 ребенок и 98 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 688 человек;
- летальных случаев - 231;
- выздоровело - 6 574 человека;
- проведено тестирований за сутки - 54 270 (в том числе методом ПЦР - 26 432, методом ИФА - 6 316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 522).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 025 271 человек;
- выздоровело - 1 572 528 человек;
- летальных исходов - 42 323;
- проведено ПЦР-тестов - 9 240 911.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
За минувшие сутки прививки от коронавируса получили 4 531 человек, с начала прививочной кампании - 526 916 человек.
Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.
Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.
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