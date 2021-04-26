В Кремле рассказали, когда планируется встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они встретятся летом, но точной даты пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако, в Кремле сообщили, что точной даты и страны проведения пока нет.

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден предложил президенту Путину провести личную встречу этим летом.

Такая встреча может состоятся в одной из европейских стран. Отметим, несколько стран уже выразили готовность организовать саммит США и России на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что США вводят новые санкции против России.

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