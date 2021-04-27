В Украине за минувшие сутки, 26 апреля, зафиксировано 7 915 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За минувшие сутки:

заболело - 7 915 человек;

летальных случаев - 432;

выздоровело - 17 391 человека;

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За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 038 248 человек;

выздоровело - 1 596 829 человек;

летальных исходов - 42 950;

Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.

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