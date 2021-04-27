В Украине резко вырос показатель летальности от COVID-19 [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 26 апреля, зафиксировано 7 915 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- заболело - 7 915 человек;
- летальных случаев - 432;
- выздоровело - 17 391 человека;
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 038 248 человек;
- выздоровело - 1 596 829 человек;
- летальных исходов - 42 950;
Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.
Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.
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