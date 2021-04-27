Новый режим работы будет применен всего на 2 дня/ фото: Vgorode

На киевском проспекте Степана Бандеры будет изменена схема движения троллейбусов в связи с проведением ремонтных работ на дороге. Новый режим работы будет применен всего на 2 дня.

С 28 до 29 апреля в связи с капитальным ремонтом проспекта Степана Бандеры изменят маршруты троллейбусы №№ 25, 27, 29, 30, 31, 34. Общественный транспорт в эти дни будет ходить на участке дороги от улицы Оболонского до железнодорожной станции "Зенит".

Отмечается, что троллейбусы будут ехать по следующему маршруту:

Маршруты № 29, 31 - от ст.м. "Дарница" и ул. Милославской до ст. м. "Минская";

Маршруты №25, 27, 30 - от ул. Свободы, ж/д ст. "Киев-Волынский" и ул. Кадетский Гай до ж/д ст. "Зенит";

Маршрут №34 - от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

Известно, что на маршруте под номером 47 увеличиться количество подвижного состава, а также продлевается режим работы общественного транспорта маршрутов № 21, 101.

Читайте также, в Киеве частично ограничат движение автомобильного транспорта на мосту Метро. Ограничение будет действовать с 21:00 30 апреля до 5:00 5 мая, запрет на проезд будет действовать в сторону правого берега на верховой стороне моста.

Кроме того, с 10 апреля до 30 июня на столичной Кольцевой дороге будет частично ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами. На этапе работ по капитальному ремонту будет обновляться участок транспортного пути от Одесской пощади до улицы Луценко.

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