В Киеве частично ограничат движение автомобильного транспорта на мосту Метро. Ограничение будет действовать с 21:00 30 апреля до 5:00 5 мая.

Работники коммунальной службы планируют отремонтировать деформационные швы моста.

Ограничение будет действовать в сторону правого берега на верховой стороне моста.

"Ремонт запланировано выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Читайте также, с 10 апреля до 30 июня на столичной Кольцевой дороге будет частично ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами. На первом этапе обновлять участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян).

Кроме того, в Киеве ограничат движение по Индустриальному мосту в связи с началом ремонтных работ. Они будут выполнены вместе с обновлением улицы Борщаговской, известно, что этот капитальный ремонт будет первым с 1977 года, когда путепровод был возведен.

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