В столичном метрополитене приняли решение об изменении графика движения поездов. Отныне в пиковое время интервал движения между составами будет 2 минуты.

Такое важное решение было принято для того, чтобы оптимизировать работу метрополитена, а также сэкономить ресурс.

Мы увеличили интервал в пиковые часы с 1:30 до 2 минут. Это будет не очень заметным для пассажиров.

Отмечается, что в настоящее время из-за введения карантинных ограничений пассажиропоток киевского метрополитена в среднем составляет около 200 тысяч человек в ежедневном режиме. При этом в понедельник, когда был зафиксирован наименьший пассажиропоток, столичной подземкой воспользовались 150 тысяч человек, что составляет в 10 раз меньше, чем до карантина.

Читайте также, с 1 апреля 2021 года в киевском метро не будут принимать к оплате проезда бесконтактные (зеленые) карты. Kyiv Smart Card продается в кассах метрополитена и терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метро, пополнить ее можно в приложении "Киев Цифровой".

Кроме того, руководство Киевского метрополитена и представители Европейского банка реконструкции и развития подписали договор о кредитовании на 50 миллионов евро на обновление составов. эти вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию метро.

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