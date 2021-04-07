На этапе работ по капитальному ремонту будет обновляться участок транспортного пути/ фото: Vesti

С 10 апреля до 30 июня на столичной Кольцевой дороге будет частично ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами.

На этапе работ по капитальному ремонту будет обновляться участок транспортного пути от Одесской пощади до улицы Луценко.

На Кольцевой дороге начинается капитальный ремонт. На первом этапе обновлять участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). Всего будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Отмечается, что заезд на кольцевую дорогу с ул. Глушкова будет осуществляться по схеме: ул. Глушкова — ул. Одесская — ул. Лятошинского — ул. Луценко — Кольцевая дорога.

Читайте также, на Европейской площади в Киева будет частично ограничено движение автомобилей. Там будут проводится ремонтные работы. Ремонт планируется выполнить в течении одного дня, чтобы меньше влиять на трафик в оживленны будние дни недели.

Кроме того, будет частично ограничено движение транспортных средств по Индустириальному путепроводу. С субботы - в направлении центра, а со следующей недели - по пути на Борщаговку, во время проведения работ будет закрыто движение на полторы полосы с обеих сторон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.