Еммануель Макрон розмовляв по телефону з президентом Росії [ Редактировать ]
Відвести війська від українського кордону закликав Путіна Еммануель Макрон. Французький президент зателефонував російському колезі напередодні.
Говорив також про припинення вогню та відновлення діалогу на Донбасі.
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