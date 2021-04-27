Сутички, сльозогінний газ і масові затримання. У Києві підприємці побилися з поліцією через демонтаж МАФів. Власники кіосків відстоювали їх як могли. Адже, кажуть, це єдине, що тримає їх на плаву в умовах постійних карантинних обмежень.

Чим завершилося протистояння - знає Тарас Пилипець.

Ще вчора ця вулиця була всіяна кількома десятками МАФів. Кипіла торгівля, підприємці рахували виручку. Але вже сьогодні вранці комунальники почали демонтувати споруди. Ані благання підприємців, ані їхній опір не допомогли.

Здавалося б, звичайна процедура. Приїхали - завантажили. Утім, демонтаж на вулиці Регенераторній закінчився масовими сутичками. Протестувальники жбурляли у правоохоронців усе, що потрапляло під руку. Блокували роботу комунальників. Кидалися під кран, оточували кіоски живим ланцюгом. Найбільш активні залазили на дахи яток і не давали їх прибрати.

Поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ. Найбільш агресивних, чотирнадцятьох підприємців, забрали до відділку. Зрештою, роботи почалися.

Євген на цій вулиці тримав кав'ярню. Відкрив її нещодавно. Каже - перш ніж орендувати приміщення, перевірив дозвільну документацію. Утім, як сьогодні з'ясувалося, МАФ - незаконний.

Мы утром приехали часов в 8 смотрим, а уже некоторые точки сносят, просто проиходит вандализм да и все.

Обурені діями комунальників і наймані працівники. Нарікають - знайти роботу в період коронакризи просто нереально.

В коронавирус очень много кофеен закрыто, считайте количество кофеен делится на два, а барист остается все также.

Натомість комунальники кажуть - людей розуміють, але закон - один для всіх.

Ольга Носовець, речниця КП "Київблагоустрій":

Завжди попередньо інспектори благоустрою вносять приписи з вимогою надати дозвільні документи на розміщення або демонтувати самостійно. Якщо власники не надають документи або ж не демонтують самостійно тоді комунальне підприємство київ благоустрій демонтує такі споруди за дорученням від департаменту міського благоустрою.

Чи були потрібні МАФи на цій вулиці, ми запитали в мешканців сусідніх будинків.

Конечно было удобно, ты выходишь сразу купил овощи фрукты. А тут и поторговаться можно, везде свои люди. В принципе это портит вид города, это во первых, а во вторых эти проходы очень узкие пройти нереально.

Загалом комунальники запланували прибрати тут 40 нелегальних кіосків. Власники зможуть їх забрати на штрафмайданчиках, сплативши за послуги демонтажу.