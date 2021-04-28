Эпицентр бедствия находился в 140 километрах к юго-западу от Гувахати/ фото: Pixabay

На востоке Индии в штате Ассам произошло мощное землетрясение, магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки вызвали череду разрушений строений.

Эпицентр бедствия находился в 140 километрах к юго-западу от самого крупного города штата Гувахати, численность жителей которого достигает почти 900 тысяч. Очаг землетрясения находился на глубине 17 километров, при этом информации о пострадавших или погибших нет.

Фото: Twitter

Отмечается, что пользователи сети выкладывают фотографии разбитых стен и окон, а также стен с трещинами. Свидетели рассказывают, что неоднократно ощущались сильные толчки, вынуждая людей выбегать из своих домов и искать укрытие.

Фото: NDTV

Читайте также, Тайвань всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. По данным специалистов, очаг залегал на глубине около 15 километров неподалеку от города Хуалянь, расположенного в одноименном уезде в восточной части острова.

Кроме того, в районе префектуры Мияги на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла. Его очаг залегал на глубине 60 километров под водой. после землетрясения на северо-востоке Японии приостановлено движение скоростных поездов, около 200 жилых домов обесточены.

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