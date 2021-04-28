В среду, 28 апреля, в Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела. Об этом сообщает столичная полиция.

Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что в переулке Моторный обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые первоочередные следственные действия.