Москва і Вашингтон могли б поглибити співпрацю у різних сферах

У Байдена озвучили категоричну умову співпраці з Путіним. За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, якщо Росія відмовиться від ескалації, Москва і Вашингтон могли б поглибити співпрацю у різних сферах, враховуючи спільні інтереси.

Натомість якщо федерація продовжуватиме поводитись агресивно, США протистоятимуть і відповідатимуть.

Цитую "нам хотілося б стабільних та передбачуваних відносин. Але це залежить від Путіна", кінець цитати. Блінкен нагадав, що президент Байден запропонував російському колезі зустрітися цього літа.

За словами держсекретаря, йому невідомо, чи прийняли запрошення у Кремлі, однак обговорення триває.