В США назвали умову для співпраці з Росією [ Редактировать ]
У Байдена озвучили категоричну умову співпраці з Путіним. За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, якщо Росія відмовиться від ескалації, Москва і Вашингтон могли б поглибити співпрацю у різних сферах, враховуючи спільні інтереси.
Натомість якщо федерація продовжуватиме поводитись агресивно, США протистоятимуть і відповідатимуть.
Цитую "нам хотілося б стабільних та передбачуваних відносин. Але це залежить від Путіна", кінець цитати. Блінкен нагадав, що президент Байден запропонував російському колезі зустрітися цього літа.
За словами держсекретаря, йому невідомо, чи прийняли запрошення у Кремлі, однак обговорення триває.
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За його даними, адміністрація Байдена підготувала пропозиції, які передбачають надання Україні засобів протиповітряної оборони, протикорабельної та протитанкової зброї.
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