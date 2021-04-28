В Польше рассказали, когда дадут вакцину AstraZeneca Украине [ Редактировать ]
Поставка вакцины от коронавируса компании AstraZeneca из Польши планируется в мае - июне. Размер партии составит 1,2 млн доз препарата. Об этом сообщили в правительстве Польши.
В польском правительстве отметили, что точные сроки поставки препарата в Украину будут зависеть от динамики поставок AstraZeneca в Польшу.
"Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны. Принимая это во внимание, возможным сроком передачи вакцины украинской стороне является май-июнь", - сообщили в пресс-службе правительства Польши.
При этом власти заявили, что польская сторона будет пытаться поставить в Украину вакцину от коронавируса в "в течение следующих двух месяцев", несмотря на уменьшение поставок от компании AstraZeneca в Польшу.
При этом в правительстве подчеркнули, что пока не рассматривается возможность увеличения объемов как AstraZeneca, так и других производителей, которые будут перепроданы Украине.
Напомним, что в Украине стартовал этап вакцинации людей, старше 65. О том, как записаться на прививку читайте тут.
Читайте также, власти Израиля подписали соглашение с американской компанией Pfizer о дополнительной поставке миллионов доз вакцины. В стране "в скором времени будет более чем достаточно вакцин, как для взрослых, так и для детей".
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