До конца года шесть тысяч школ и больниц будут подключены к скоростному интернету. А уже через два года оптический интернет появится на 95% территории страны. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр сообщил, что для реализации этой цели Кабмин выделил 500 миллионов гривен.

"У нас есть 500 миллионов гривен для того, чтобы в этом году подключить к интернету три тысячи сел, шесть тысяч объектов социальной инфраструктуры - школы и больницы - к оптическому интернету и, таким образом, за следующие два года мы покроем оптическим интернетом до 95% территории и домохозяйств", - сказал Федоров.

Министр добавил, что параллельно продолжается работа над внедрением мобильного интернета 4G по всей территории страны.

"В 2019 году президент подписал меморандум с операторами. 1 августа прошлого года начался процесс распределения девятисотого диапазона. Это позволяет нам в течение двух последующих лет укрыть территорию Украины качественным интернетом 4G. Мы начали разработку покрытия скоростным интернетом важных и стратегических трасс страны", - сообщил Федоров.

Ранее сообщалось, что Минцифры запретит использование бумажных документов в Украине.