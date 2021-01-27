Министерство цифровой трансформации Украины готовит к подаче в Верховную Раду законопроект, запрещающий государственным органам требовать от граждан каких-либо документов в бумажном виде.

Постановление должно заработать с 1 сентября 2021 года и предполагает использовать копии справок или иных бумаг из электронной картотеки государственного реестра.

Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021 года госорганам в Украине требовать бумажные документы/справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах.

Отмечается, что представленную программу Paperless глава Минцифры Михаил Федотов назвал "цифровой мечтой" и призвал граждан Украины перестать вкладывать инвестиции в рынок ксероксов.

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Кроме того, в Украине намерены ввести электронный аудит налогоплательщиков. Внедрение электронного аудита предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом для получения макрофинансовой помощи.

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