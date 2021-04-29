Війна на Донбасі: бойовики продовжують обстрілювати українські позиції [ Редактировать ]
Бойовики проігнорували домовленості Тристоронньої контактної групи і далі обстрілюють українські позиції. Минулої доби - 8 порушень режиму тиші. Ворожу активність зафіксували поблизу Красногорівки, Водяного, Гнутового та Світлодарська.
Терористи вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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Селище Зайцеве. Фактично це вже передмістя окупованої Горлівки. Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Колись тут селилися люди подалі від міської метушні
Один український воїн загинув, троє отримали поранення. На вибуховому пристрої підірвався автомобіль армійців - повідомили у штабі
Бойовики і далі порушують Мінські домовленості та атакують позиції із заборонених видів озброєння. Поблизу Водяного ворог вів вогонь із мінометів 120 калібру
Сьогодні на вибухівці підірвався військовий автомобіль. Один боєць загинув, троє в лікарні. Не припиняються й обстріли від початку доби їх уже шість
Як і в попередні дні, ворог активно б'є з мінометів заборонених калібрів. Застосовує також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети і великокаліберні кулемети