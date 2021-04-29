Президентка Молдови, Мая Санду, розпустила парламент. Це стало можливим після того, як суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в країні.

Його у Молдові запровадили 31 березня голосами депутатів від партії соціалістів, лідером якої є колишній Президент - Ігор Додон. За законом, у цей період, парламент не можна розпустити. Тепер дострокові парламентські вибори відбудуться в країні вже одинадцятого липня.