Президентка Молдови розпустила парламент [ Редактировать ]
Президентка Молдови, Мая Санду, розпустила парламент. Це стало можливим після того, як суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в країні.
Його у Молдові запровадили 31 березня голосами депутатів від партії соціалістів, лідером якої є колишній Президент - Ігор Додон. За законом, у цей період, парламент не можна розпустити. Тепер дострокові парламентські вибори відбудуться в країні вже одинадцятого липня.
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