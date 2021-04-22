В столице загорелся вагон пассажирского поезда, который стоял на путях в Святошинском районе. Тушением вагона производилось силами сотрудников ГСЧС.

Возгорание случилось на улице Качалова. Сообщение поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины. Спасатели установили, что на путях горит отдельно стоящий вагон, салон которого был полностью охвачен огнем.

Отмечается, что огонь был ликвидирован в течение 20 минут. Для тушения пожара задействовали 2 единицы техники и 10 человек личного состава. В настоящее время причина пожара устанавливается, а жертв или пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в Ривненской области, 2 января, загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Возгорание произошло в районе мотокомпрессора редуктора в середине кузова локомотива, электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Кроме того, н территории структурного подразделения Укрзализныци, что в Полтавской области, 26 декабря, загорелся вагон УЗ, в результате пожара сгорели два человека, которых обнаружили спасатели во время ликвидации пожара. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

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