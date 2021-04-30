Британці випустять найтяжчу монету [ Редактировать ]
Британський монетний двір представив свою найбільшу в історії монету завважки 10 кілограмів і діаметром 20 сантиметрів. Номіналу вона не має і є завершальною у серії з десяти пам'ятних монет "Звірі її величності".
На створення добірки авторів надихнули скульптури, якими був прикрашений шлях Єлизавети II під час коронації. Над виготовленням монети майстри працювали чотириста годин.
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