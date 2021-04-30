Британський монетний двір представив свою найбільшу в історії монету завважки 10 кілограмів і діаметром 20 сантиметрів. Номіналу вона не має і є завершальною у серії з десяти пам'ятних монет "Звірі її величності".

На створення добірки авторів надихнули скульптури, якими був прикрашений шлях Єлизавети II під час коронації. Над виготовленням монети майстри працювали чотириста годин.